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Трутнев: властям Южно-Сахалинска нужно создать реестр свободных земельных участков

Полпред также призвал трехмерную модель города

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Властям Южно-Сахалинска необходимо создать единый реестр свободных земельных участков и трехмерную модель города, что позволит оперативно решать вопросы застройки, зонирования и принятия архитектурных решений, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Нет четких ответов по поводу всех свободных участков земли с указанием собственников. Это необходимая информация, потому что пока такого единого ресурса не существует, пока нельзя заглянуть на карту и увидеть, где в Южно-Сахалинске существует земля для застройки, кому она принадлежит, к какой зоне относится, до всего этого управляет городом не глава города и уж тем более не жители, а управляют какие-то чиновники, у которых эти данные где-то припрятаны. <...> Потом, мы договорились о том, что должны быть слои коммунальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, потому что это важнейшие данные для принятия градостроительных решений", - сказал Трутнев по итогам совещания, посвященного развитию Южно-Сахалинска, в котором принимали участие власти города и региона.

Полпред отметил, что трехмерная модель города позволит четко выделить пространства для досуга молодежи, отдыха и прогулок горожан, занятий современными видами спорта.

Ранее в среду на совещании, посвященном развитию города, глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил, что прорабатывается вопрос создания агломерации, в которую войдут также города Корсаков и Анива. По его словам, сейчас в качестве точек роста для Южно-Сахалинска определены туристический кластер, представленный курортом "Горный воздух", аэропорт, железнодорожный вокзал и логистическая инфраструктура, а также индустриальный парк.

Южно-Сахалинск находится на юге острова, его население составляет почти 21 тыс. человек. Это крупнейший транспортный узел Сахалина, здесь находятся транспортный узел на острове: место пересечения автодорог регионального значения, железнодорожная станция, аэропорт.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская область
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