Facebook назвала непропорциональным решение Сингапура о блокировке блога The Straits Times

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Facebook сочла непропорциональной мерой решение правительства Сингапура заблокировать доступ к блогу газеты The Straits Times в одноименной социальной сети на основании закона о противодействии фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете (POFMA). Об этом говорится в заявлении Facebook для прессы, распространенном во вторник агентством Reuters.

"Мы считаем, что подобные распоряжения являются непропорциональными и противоречат заявлению правительства [Сингапура] о том, что POFMA не будет использоваться в качестве инструмента цензуры", - отметила американская компания. "Мы неоднократно обращали внимание на то, что данный закон чреват чрезмерной реакцией, и глубоко обеспокоены тем, какой прецедент это создает в плане подавления свободы волеизъявления в Сингапуре", - добавили в Facebook.

Компания уточнила, что была вынуждена выполнить требование сингапурских властей и заблокировать блог газеты.

Правительство Сингапура с 31 января ужесточило контроль за публикацией недостоверной информации на фоне увеличивающегося потока непроверенных сведений, связанных с распространением коронавируса. Как пояснило министерство коммуникаций и информации, новые правила в основном коснутся крупных поисковых ресурсов, таких как Google и Baidu, а также социальных сетей Facebook и Twitter.

В отношении поисковых систем и соцсетей начала действовать так называемая система общей коррекции информации. В соответствии с этим органы государственной власти могут выдавать газетам, компаниям, предоставляющим интернет-услуги, и другим поставщикам информации предписания о необходимости публикации опровержения или маркировки сведений как ложных или фальшивых.

Закон о борьбе с фальшивой информацией предусматривает максимальный штраф до 1 млн сингапурских долларов ($738 тыс.) или же тюремное заключение на срок до 10 лет.