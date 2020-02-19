{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Facebook назвала непропорциональным решение Сингапура о блокировке блога The Straits Times

В компании отметили, что были вынуждены выполнить требование сингапурских властей и заблокировать блог газеты

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Компания Facebook сочла непропорциональной мерой решение правительства Сингапура заблокировать доступ к блогу газеты The Straits Times в одноименной социальной сети на основании закона о противодействии фальшивым сведениям и манипуляциям в интернете (POFMA). Об этом говорится в заявлении Facebook для прессы, распространенном во вторник агентством Reuters.

"Мы считаем, что подобные распоряжения являются непропорциональными и противоречат заявлению правительства [Сингапура] о том, что POFMA не будет использоваться в качестве инструмента цензуры", - отметила американская компания. "Мы неоднократно обращали внимание на то, что данный закон чреват чрезмерной реакцией, и глубоко обеспокоены тем, какой прецедент это создает в плане подавления свободы волеизъявления в Сингапуре", - добавили в Facebook.

Компания уточнила, что была вынуждена выполнить требование сингапурских властей и заблокировать блог газеты.

Правительство Сингапура с 31 января ужесточило контроль за публикацией недостоверной информации на фоне увеличивающегося потока непроверенных сведений, связанных с распространением коронавируса. Как пояснило министерство коммуникаций и информации, новые правила в основном коснутся крупных поисковых ресурсов, таких как Google и Baidu, а также социальных сетей Facebook и Twitter.

В отношении поисковых систем и соцсетей начала действовать так называемая система общей коррекции информации. В соответствии с этим органы государственной власти могут выдавать газетам, компаниям, предоставляющим интернет-услуги, и другим поставщикам информации предписания о необходимости публикации опровержения или маркировки сведений как ложных или фальшивых.

Закон о борьбе с фальшивой информацией предусматривает максимальный штраф до 1 млн сингапурских долларов ($738 тыс.) или же тюремное заключение на срок до 10 лет.

Теги
СШАСингапур
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Китайские власти опубликовали статистику умерших и выздоровевших от коронавируса
По их данным, более 19% заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели, умерли 2,7% заболевших
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС