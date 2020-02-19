Глава комитета ГД считает, что успех фильма Дудя о ВИЧ говорит о недоработках государства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Успех фильма журналиста Юрия Дудя, посвященного проблеме ВИЧ в России, свидетельствует о недоработках государства в области борьбы с этим заболеванием. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

"Фильм Дудя, о котором мы уже говорили неоднократно, может нравиться или нет, но то, что он имеет успех, косвенно говорит о том, что мы успеха не имеем", - сказал Морозов на заседании комитета, на котором был заслушан доклад представителей Минздрава об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ.

"Можно обсуждать, критиковать, многие вопросы нам как медикам кажутся непрофессиональными, но это косвенно говорит о том, что мы недорабатываем", - заключил парламентарий.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах людей, больных ВИЧ и СПИД. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живет более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД умирает около 100 человек каждый день. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию.