Пролет авиации 9 Мая запланирован в восьми городах Урала, Сибири и Поволжья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Демонстрационные полеты авиации во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы в восьми городах на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе округа в среду.

Выступая на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский напомнил, что военные парады пройдут в трех городах округа - Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

"Авиация будет применена во всех этих городах, а также во всех городах, где дислоцированы авиационные подразделения округа", - добавил он.

В пресс-службе ЦВО ТАСС уточнили, что пролет авиации также запланирован в Кызыле (Республика Тыва), Оренбурге, Перми, Канске и Красноярске.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что 9 мая 2020 года на территории ЦВО состоится три военных парада и свыше 70 торжественных прохождений войск. Праздничные мероприятия пройдут в 130 городах и населенных пунктах, в них примут участие свыше 50 тыс. военнослужащих и юнармейцев, более 1 тыс. единиц техники.