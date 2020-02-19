Матвиенко считает Собчака одним из отцов-основателей современной России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак обладал исключительной харизмой, лидерскими качествами и умением объединять талантливых людей. По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, он с полным правом может носить звание одного из отцов-основателей современной России.

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака.

"Ровно 20 лет назад в этот день не стало Анатолия Александровича Собчака. Человека, чье имя накрепко вписано в историю становления новой России. Уже очевидно, что роль Анатолия Александровича в переводе в русло рыночных и демократических преобразований событий, начало которым положила перестройка, его вклад в их практическое осуществление просто огромны. И как активного, последовательного борца, и как видного государственного деятеля, и как одного из творцов действующей Конституции", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации.

"Убеждена, Анатолий Александрович с полным правом может быть назван - воспользуюсь этим понятием - одним из отцов-основателей современной России", - добавила она.

Сенатор отметила, что время перестройки выдвинуло на политическую арену немало ярких политиков, если многие личности, в том числе выдающиеся, в политику приходили, то Собчак, по мнению Матвиенко, "в нее ворвался". Она полагает, что это произошло во многом благодаря исключительной харизме Собчака.

Спикер СФ также рассказала, что судьба предоставила ей возможность работать рядом с Собчаком. "Общение, сотрудничество с этим талантливым политиком, человеком огромной эрудиции, острого ума, деятельным, творчески мыслящим дали мне очень много. Можно даже сказать сильнее - в немалой степени повлияли на мой дальнейший жизненный путь", - подчеркнула Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента полагает, что природа огромного влияния Собчака на людей связана с силой его интеллекта, ораторским талантом и энергетикой уникальной личности. "Но не только это. До Собчака, до Межрегиональной депутатской группы публичной политики у нас в стране не было. Она появилась вместе с ними. Впервые в СССР с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чем до того люди говорили едва ли не шепотом", - указала она.

Искренность и лидерские качества

Кроме того, как отметила парламентарий, граждане чувствовали искренность Собчака, видели, что его выступления "пронизаны стремлением найти выход из системного кризиса, в котором оказалась страна в рамках советской модели". "Одна из самых впечатляющих граней личности Анатолия Александровича - его лидерские качества, умение привлекать и объединять талантливых, нестандартно мыслящих, эффективно работающих людей. Все это в полной мере проявились в его деятельности на посту мэра Санкт-Петербурга. Он во многом определил направления развития города в новых условиях", - констатировала Матвиенко.

Спикер СФ добавила, что на посту губернатора северной столицы она "в очень большой степени опиралась на эти его разработки, в первую очередь связанные с мерами по привлечению инвестиций, сбережению Петербурга как исторического и градостроительного достояния мирового значения, как культурной столицы страны".

Она заметила, что у Собчака были ошибки, поскольку "не ошибается только тот, кто ничего не делает". Матвиенко подчеркнула, что на его долю и его команды "пришелся огромный ворох проблем - и оставшихся от прежнего времени, и новых". Спикер СФ сообщила, что, как правило, в этот день она посещает могилу Собчака, и с сожалением отметила, что "сегодня выполнение государственных обязанностей в рамках официального зарубежного визита не позволяет [ей] это сделать".

Советский и российский политический деятель Анатолий Собчак был профессором юридического факультета Ленинградского государственного университета (сейчас СПбГУ) с 1982 года, написал более 200 книг и статей по экономике и праву. В 1989 году Собчак был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Верховного Совета, в комитет по законодательству и правопорядку. С его именем связывают многие демократические инициативы и преобразования. В 1991 году Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга, эта должность стала ключевой в его карьере.