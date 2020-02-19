Судья рассказал о частой причине ошибок в решениях военных судов

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ошибки, которые допустили военные суды при вынесении решений, не связаны со сложностью правоприменительной практики и оценки доказательств, а носят поверхностный характер. Об этом сообщил председатель Второго Западного окружного суда Вячеслав Осин на заседании по итогам работы судов в 2019 году.

"Те ошибки, которые допустили суды, зачастую никак не связаны со сложностью правоприменительной практики, сложностью оценки собранных доказательств. Они, как правило, носят практически поверхностный характер, и при должном, внимательном и ответственном отношении к ним мы практически бы избежали судебных ошибок", - сказал Осин.

Он отметил, что значительное количество судебных ошибок связано "с переоценкой смягчающих вину обстоятельств, данных о личности подсудимого, недооцениваются фактические обстоятельства дела, поэтому много ошибок в части назначения наказания".

Вторым Западным окружным военным судом и другими гарнизонными военными судами вынесено 17 тыс. 414 различных решений, что больше на 7% по сравнению с 2018 годом. Непосредственно в гарнизонных военных судах прирост уголовных дел составил 8% (всего 1279 уголовных дел). В апелляционной инстанции было рассмотрено 668 уголовных дел и материалов, что на 23% больше, чем в 2018 году.