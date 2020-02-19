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Сообщения о "минировании" учреждений Петербурга приходят с заграничных ресурсов

При этом в МВД региона сообщили, что для борьбы со злоумышленниками полиции не хватает законодательной базы для своевременного блокирования подобных электронных ресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимные сообщения, которые практически ежедневно поступают в районные суды и учреждения Санкт-Петербурга с информацией о том, что здания якобы заминированы, отправляются с заграничных ресурсов, в частности, зарегистрированных на территории Нидерландов. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД по городу и Ленинградской области Роман Плугин.

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"Весь 2019 год и в начале 2020-го, естественно, занимаемся этой проблемой. Мы знаем, какой рост имеет эта преступность, исходя из нашего анализа, большинство этих сообщений совершается посредством электронной почты из-за границы. В частности, последние [случаи], мы фиксируем, что суды и остальные "минирования", [например] детские сады, с сайтов, осуществляются с ресурсов, находящихся в Нидерландах", - сказал Плугин, выступая с отчетом в Законодательном собрании Петербурга и отвечая на вопросы депутатов.

Он добавил, что для борьбы со злоумышленниками полиции не хватает законодательной базы для своевременного блокирования таких электронных ресурсов. "Хотя, должен сказать, что и они [ресурсы] приспосабливаются, используют новые программы, которые в течение одной секунды меняют несколько десятков адресов, которые практически невозможно отследить", - отметил начальник главка полиции.

По его словам, полицейские уже привлекли к уголовной ответственности более 160 человек за ложные сообщения о готовящихся терактах. "Мы понимаем, что это местные жители, которые совершали лжеминирования из хулиганских побуждений, корыстных целей и просто в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Плугин.

При этом начальник главка сообщил, что полиция не снижает бдительности и продолжит реагировать на такие сообщения, проводить проверки по ним. "Эта работа - приоритет из приоритетов, поскольку мы за этим большим количеством, как говорится, холостых не должны пропустить один боевой. Поэтому будем работать в этом направлении активно", - сказал Плугин.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Теги
НидерландыРоссияСанкт-Петербург
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