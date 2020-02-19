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Под Тамбовом открыли памятник погибшему в бою в Аргунском ущелье Чечни герою-десантнику

Монумент Александру Комягину появился в Рассказове

РАССКАЗОВО /Тамбовская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Памятник герою-десантнику Александру Комягину, погибшему в Чечне в 2000 году при столкновении с боевиками, открыли на его родине в Рассказове Тамбовской области. В торжественной церемонии открытия приняли участие мать и дочь Героя России, а также губернатор региона Александр Никитин.

"Мы с вами открываем бюст нашего героического земляка Александра Комягина, который 20 лет назад шагнул в бессмертие. Его короткая жизнь - настоящий пример служения Родине. Вечная слава Александру Валерьевичу Комягину и низкий поклон его маме", - сказал глава региона.

Комягин родился в 1977 году в Рассказове, в 1995 был призван в ряды Российской Армии. Участвовал в Чеченской компании в 1996 году, боевых действиях в Таджикистане, в миротворческой миссии в Абхазии. 29 февраля 2000 года в составе шестой парашютно-десантной роты гвардии сержант Комягин участвовал в операции по блокированию боевиков в районе Аргунского ущелья. Утром 1 марта боевики пошли в новую атаку, пытаясь сбросить десантников с занимаемой ими высоты. Из 90 десантников, принявших бой с превосходящими силами террористов, погибли 84, в том числе Комягин.

Указом президента за мужество и отвагу, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований в Северо-Кавказском регионе, сержанту Александру Комягину присвоено звание Героя России (посмертно).

Бюст героя-десантника установлен на улице Советской рядом с памятником воинам-интернационалистам. Кроме того, его именем названа одна из улиц в Рассказове, а также комната военно-исторической славы в первом корпусе школы № 4 Рассказова. На зданиях школы и аграрно-технологического техникума, где учился Комягин, установлены мемориальные доски.

Теги
РоссияНикитин, Александр ВалерьевичЧечня
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