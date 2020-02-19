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Турчак предлагает облегчить визовый режим для иностранцев, приезжающих на лечение

Вице-спикер Совета Федерации также отметил, что необходимо предусмотреть механизм сбора и анализа информации о медицинских услугах, оказываемых иностранцам

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил облегчить визовый режим для иностранных граждан, которые приезжают в Россию на лечение. Об этом он сообщил в среду на заседании Совета по развитию цифровой экономики при СФ в Самаре.

"Мы предлагаем снять лишнюю бюрократическую нагрузку и облегчить визовый режим для иностранцев, приезжающих в Россию для получения специализированной - в том числе высокотехнологичной - медицинской помощи", - сказал Турчак.

Он также отметил, что необходимо предусмотреть механизм сбора и анализа информации о медицинских услугах, оказываемых в РФ иностранцам.

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Россия
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