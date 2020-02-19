Вологодские врачи спасли перенесшего удушье новорожденного с помощью метода гипотермии

ВОЛОГДА, 19 февраля. /ТАСС/. Врачи Вологодской областной детской клинической больницы впервые использовали метод гипотермии для спасения новорожденного, перенесшего удушье (асфиксию): они снизили температуру тела ребенка до 33 градусов на трое суток, чтобы избежать дальнейших осложнений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

"В Вологодской областной детской клинической больнице впервые применили новый метод лечения новорожденных, перенесших асфиксию. Суть его - в снижении температуры тела ребенка до 33 градусов в течение трех суток с помощью нового аппарата гипотермии. Через новаторскую терапию, которая на сегодня применяется только в крупных федеральных центрах, благополучно прошел первый вологодский ребенок", - говорится в сообщении.

Чуть более двух недель назад при рождении у новорожденной возникло серьезное осложнение - удушье (асфиксия). Состояние было крайне тяжелым, из-за асфиксии развивался отек головного мозга, отсутствовали важные жизненные функции. Тогда врачи использовали оборудование для проведения общей гипотермии. Его приобрели в конце прошлого года на средства областного бюджета, стоимость аппарата - 5 млн рублей. На сегодня девочка чувствует себя хорошо.

По словам врача-реаниматолога, заведующего отделением анестезиологии-реанимации №2 детской областной больницы Сергея Маккоева, суть метода - в воздействии низкой температуры на тело и мозг ребенка, чтобы снизить дальнейшие повреждения тканей. Температуру тела с помощью аппарата и специального "термокостюма" снижают до 33-34 градусов и поддерживают ее трое суток. Это помогает уменьшить или предотвратить повреждения головного мозга, которые вызывают эпилепсию, умственную отсталость и другие тяжелейшие осложнения. В результате охлаждения головного мозга восстанавливается микроциркуляция в его сосудах, снижается потребность клеток в кислороде за счет снижения скорости обменных процессов. После аппарат постепенно, в течение нескольких часов, нагревает малыша до нормальной температуры тела.

Ранее при подобных случаях низкую температуру в больнице создавали с помощью холодной грелки. Сейчас аппарат сам контролирует температуру и в случае отклонений показателей автоматически их корректирует. Этот метод на сегодня активно используют только в крупных федеральных центрах Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Как уточнили ТАСС в Департаменте здравоохранения области, ежегодно в регионе рождается более пяти новорожденных с подобными осложнениями. Теперь по согласованию с роддомами каждого новорожденного с тяжелой асфиксией будут отправлять санавиацией в областную детскую клиническую больницу для проведения современного и более эффективного лечения.