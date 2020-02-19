Госдума повышает до 100 тыс. рублей штрафы за незаконную охранную деятельность

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об ужесточении наказания за незаконную частную охранную деятельность.

В частности, предлагается прописать в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), что незаконная охранная деятельность для граждан влечет за собой штраф от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей (сейчас от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей), для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (сейчас от 2 тыс. до 3 тыс. рублей), для юридических лиц - от 30 тыс. до 60 тыс. рублей (сейчас от 20 тыс. до 30 тыс. рублей).

Вместе с этим предлагается дополнить данную статью КоАП частью об ответственности за повторное правонарушение с установлением наказания в виде административного штрафа для граждан в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или обязательных работ на срок от 100 до 200 часов. Для должностных лиц предусмотрена дисквалификация на срок до трех лет, а для юридических лиц - административный штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Анализ правоприменительной практики показывает, что существующие механизмы для пресечения случаев осуществления незаконной частной охранной деятельности малоэффективны", - говорится в пояснительных материалах.