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В МВД хотят упростить для юрлиц ввоз и вывоз наркосодержащих и психотропных веществ

Предполагается, что соответствующие изменения вступят в силу в январе 2021 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. МВД России разрабатывает проект изменений в постановление правительства РФ, которые позволят упростить юридическим лицам ввозить в страну и вывозить наркосодержащие и психотропные вещества, а также их прекурсоры. Соответствующий документ опубликован в среду на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В обосновании необходимости подготовки данного проекта отмечается, что он создан "с целью оптимизации перечня документов, предоставляемых юридическими лицами (участниками внешнеторговой деятельности), при обращении в МВД России и Росздравнадзор для получения необходимых разрешительных документов для ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сокращения сроков принятия указанными федеральными органами исполнительной власти решения о выдачи либо отказе в выдаче разрешительных документов".

В частности, МВД предлагает исключить из перечня необходимых документов копию выписки из учредительных документов заявителя, в соответствии с которыми руководитель или другое лицо обладают правом действовать от имени заявителя без доверенности. Кроме того, проектом предусматривается сокращение сроков принятия МВД России и Росздравнадзором решения о выдачи либо отказе в выдаче разрешительных документов.

Предполагается, что данный проект нормативного правового акта вступит в силу в январе 2021 года.

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Россия
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