Медведев призвал больше рассказывать о подвигах молодых людей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с представителями патриотических общественных организаций в среду призвал больше рассказывать о подвигах молодых людей. На мероприятии также присутствовали дети-герои, подвиги которых привели к спасению жизней людей.

"Нам действительно нужно рассказывать, в том числе о подвиге молодых ребят, об их действиях. Почему-то общественными, значимыми событиями, даже на международном уровне становятся поступки, зачастую, кстати, молодых людей, которые не что-то такое сделали серьезное, спасли кого-то, помогли кому-то, а совершенно другого порядка. Есть известные, разные деятели, которые говорят о том, что все плохо, о том, что планета гибнет, что власти ничего не делают", - сказал он.

Медведев считает, что действия таких лиц получают "колоссальную раскрутку". "Из таких людей делают чуть ли не икону", - отметил он.

"Не в этом героизм, героизм в другом. Героизм в том, чтобы принять подчас быстрое, непростое решение с риском для жизни и помочь человеку. Вот об этом надо рассказывать, рассказывать везде, рассказывать в средствах массовой информации, в интернет-ресурсах", - заключил он.