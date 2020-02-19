{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупнейший в мире дьюти-фри на Хайнане возобновит работу после закрытия из-за коронавируса

Покупателям будут делать скидки на пользующиеся спросом товары

ХАЙКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейший южнокитайский курорт Санья в провинции Хайнань после временного прекращения деятельности из-за вспышки нового коронавируса вновь открывает находящийся на его территории крупнейший в мире пункт беспошлинной торговли. Об этом сообщило в среду управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта города.

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По его данным, дьюти-фри откроется в четверг утром и будет работать с 11:00 по 18:00 по местному времени (с 06:00 до 13:00 мск).

"Данное решение принято в соответствии с требованием Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР о восстановлении режима работы предприятий <…> ради предоставления более оптимальных услуг туристам", - говорится в заявлении управления.

Ведомство отметило, что руководство магазина приняло все необходимые меры для снижения рисков в связи с распространением пневмонии в Китае. Кроме того, покупателям будут предоставляться скидки на пользующиеся спросом товары. "Это делается в целях стабилизации потребления, чтобы стимулировать использование имеющегося потенциала торговли", - подчеркивается в заявлении.

В городе Санья на южном побережье Хайнаня находится пункт беспошлинной торговли, который до вспышки коронавируса ежемесячно посещали 2-3 млн человек. Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В 2019 году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс. На Хайнане подтверждено 163 случая инфицирования.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Турчак предложил кабмину создать программу по обучению врачей телемедицинским технологиям
Вице-спикер Совфеда также рекомендовал правительству закрепить в медицинской сфере приоритетное использование отечественных цифровых технологий
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС