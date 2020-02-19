Крупнейший в мире дьюти-фри на Хайнане возобновит работу после закрытия из-за коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейший южнокитайский курорт Санья в провинции Хайнань после временного прекращения деятельности из-за вспышки нового коронавируса вновь открывает находящийся на его территории крупнейший в мире пункт беспошлинной торговли. Об этом сообщило в среду управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта города.

По его данным, дьюти-фри откроется в четверг утром и будет работать с 11:00 по 18:00 по местному времени (с 06:00 до 13:00 мск).

"Данное решение принято в соответствии с требованием Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Госсовета КНР о восстановлении режима работы предприятий <…> ради предоставления более оптимальных услуг туристам", - говорится в заявлении управления.

Ведомство отметило, что руководство магазина приняло все необходимые меры для снижения рисков в связи с распространением пневмонии в Китае. Кроме того, покупателям будут предоставляться скидки на пользующиеся спросом товары. "Это делается в целях стабилизации потребления, чтобы стимулировать использование имеющегося потенциала торговли", - подчеркивается в заявлении.

В городе Санья на южном побережье Хайнаня находится пункт беспошлинной торговли, который до вспышки коронавируса ежемесячно посещали 2-3 млн человек. Согласно официальной статистике, за 2018 год продажи в магазинах дьюти-фри на Хайнане достигли 10,1 млрд юаней (около $1,47 млрд), что составляет порядка 26% от соответствующего общенационального показателя. В 2019 году объем реализации вырос более чем на 34%, до 13,61 млрд юаней ($1,97 млрд).

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс. На Хайнане подтверждено 163 случая инфицирования.