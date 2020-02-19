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Глава Минкомсвязи предложил создать централизованные цифровые сервисы в здравоохранении

Максут Шадаев считает, что это позволит оптимизировать работу врачей и скоординировать действия Минздрава и Минкомсвязи

САМАРА, 19 февраля. /ТАСС/. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев предложил создать единую платформу для проведения видеоконференций в здравоохранении, а также центральный архив медицинских изображений.

"Необходимо создать несколько централизованных сервисов: единую платформу для проведения видеоконференций, центральный архив медицинских изображений, <...> а также единую платформу подключения носимых персональных телемедицинских устройств", - сказал он в среду на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Самаре.

Шадаев считает, что это позволит оптимизировать работу врачей и скоординировать действия Минздрава и Минкомсвязи, которые реализуют совместные программы в сфере медицины.

Теги
РоссияШадаев, Максут Игоревич
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