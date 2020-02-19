Медведев предложил провести паспортизацию воинских захоронений в России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече в среду с представителями патриотических общественных организаций предложил провести паспортизацию воинских захоронений в стране.

"Сам закон об увековечивании памяти погибших, по всей вероятности, требует некоторого переосмысления. Нужно провести вообще-то, по-хорошему, по всей стране такую большую работу по паспортизации такого рода (воинских - прим. ТАСС) захоронений. Это, наверное, не везде будет просто", - сказал он.

Медведев призвал подключить к этой работе Министерство обороны, ФСБ, МВД, а также другие ведомства. "Мы проводим все вместе большую работу по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны. На самом деле, уже очень много времени прошло, хорошо, что эта работа сейчас в значительной степени завершается, особенно к юбилею, но это не значит, что она должна быть прекращена по отношению к героям, которые проявили себя в других ситуациях", - подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета безопасности России призвал подготовить предложения для рассмотрения "как на уровне закона, так, может быть, и каких-то других документов". "Постараемся их продвинуть. Я обязательно этому поспособствую", - добавил Медведев.