Вожатых лагерей Архангельской области научат элементам игры в работе с детьми

АРХАНГЕЛЬСК, 19 февраля. /ТАСС/. Вожатых детских оздоровительных лагерей Архангельской области будут обучать, как внедрять элементы игры в работе с детьми во время каникул, это направление будет учтено при разработке стандарта летнего отдыха детей региона. Об этом рассказала ТАСС доцент гуманитарного института Северного Арктического федерального университета (САФУ) Светлана Пачина в кулуарах Всероссийской научно-практической конференции по инновациям в системе летнего отдыха и оздоровления детей, которая в среду открылась в Архангельске.

В Архангельской области в течение 2020 года будет разработан региональный стандарт летнего отдыха детей. Проект реализуется на средства фонда президентских грантов, общая сумма расходов на реализацию 6,6 млн рублей. Одной из составляющих проекта является подготовка профессиональных вожатых.

"Мы в рамках этого проекта [по разработке стандарта] хотим объединить усилия организаций, конкретных людей, которые занимаются в Архангельской области системой летнего отдыха и оздоровления детей, и эта конференция - толчок для повышения роста профессионального мастерства, приглашены лучшие из лучших в нашей стране, - сказала Пачина. - На конференцию приехали представители научно-исследовательских институтов, разных вузов из Новосибирска, Тюмени, Москвы, Санкт-Петербурга, самые разные специалисты, и самое главное - это специалисты в игровых технологиях".

Чему научат вожатых

В течение трех дней приглашенные эксперты будут обучать студентов-будущих вожатых, педагогов школ области, сотрудников и руководителей детских оздоровительных лагерей, как использовать игры в работе с детьми на каникулах.

В программе конференции 24 мастер-класса по игровой деятельности. Они посвящены разным аспектам: как через игру строить образовательную программу в лагере, как играть с подростками, как с помощью игры взаимодействовать вожатым и детям.

Как рассказала ТАСС доцент кафедры педагогики САФУ Светлана Щекина, участники конференции будут учиться через игру развивать творческое мышление, выявлять лидерский потенциал. Еще одна площадка будет посвящена конструированию программы сюжетно-ролевой игры в лагере и вообще программированию смены в лагере.

На мастер-классе, который назвали "Сумка вожатого", расскажут, с каким багажом умений и навыков игровой деятельности вожатый должен ехать в лагерь. В рамках проекта по разработке стандарта летнего отдыха в САФУ сформирован отряд вожатых из 50 студентов. "Мы целенаправленно взяли студентов первого-второго курсов, чтобы никакого опыта у них не было, чтобы с нуля начинали, - рассказала Пачина. - И мы готовим их к тому, что бы нам хотелось видеть в рамках их профессиональных умений".

Работа с коллективом

Одним из главных навыков, по словам Пачиной, является умение вожатого работать с коллективом и развивать его. В ходе проекта выяснилось, что таких навыков у студентов младших курсов нет. На их развитии сделан акцент в подготовке, а это возможно в том числе через игру. Полученные знания вожатые отряда смогут применить на двух экспериментальных площадках.

Одна будет организована в марте на базе санатория "Беломорье" под Архангельском, вторая - летом в лечебно-оздоровительном комплексе "Звездочка - Юг" в Анапе. Уже разработана программа смены в виде сюжетно-ролевой игры "Код счастливого будущего". Авторы разделили 21 день лагерной смены на семь подпространств: открытие, удивление, вдохновение, радость, красота, успех и благодарность. "Уже осенью весь наш экспериментальный опыт мы соберем и предложим проект стандарта организации летнего отдыха детей именно Архангельской области", - сказала Пачина.

Научиться отдыхать без гаджетов

Как пояснила ТАСС профессор, главный научный сотрудник института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Ирина Фришман, в современной системе детского отдыха главные составляющие - это безопасность и поддержка интересов ребенка. "И еще наши дети мало сегодня отдыхают, они не знают, как отдыхать, они не приучены отдыхать в тишине, они не приучены размышлять о себе. Они не приучены ко многому, на что в лагере могут открыть глаза и сказать, что посидеть у костра - это большое счастье. Не с компьютером или с телефоном", - добавила она.

Министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова отметила, что деятельность детских лагерей должна быть наполнена современными педагогическими программами. По ее словам, в лагерях региона их не хватает, и важно найти новые формы и новые инструменты, чтобы детям было интересно, при этом должны быть учтены и особенности детей, которые проживают на Севере.

"Мы говорим о той модели, которая будет наиболее благоприятна для детей Севера <…> [Нужно учитывать] и климат, и отсутствие солнышка длительный период времени, короткий световой день, длинная зима, организм по-другому во всем этом работает, и нужно найти то содержание, те условия, которые бы наших северных детей за летний период выводили на новый качественный уровень", - отметила Молчанова.

По данным Архангельскстата, с 2002 по 2018 год на территории Архангельской области число детских лагерей сократилось с 785 до 446, а количество детей, которые в них отдыхают, уменьшилось с 90 тыс. до 35 тыс. При этом отдыхать в летних лагерях в области могут 190 тыс. школьников.