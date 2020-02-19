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Эксперты предложили снизить скорость в городах мира до 30 км/ч

Эксперты в области безопасности дорожного движения также предложили ввести наказание за любое, даже незначительное, превышение скоростного режима

СТОКГОЛЬМ, 19 февраля. /ТАСС/. Группа международных экспертов в области безопасности дорожного движения опубликовала в среду доклад, где выступила с предложением изменить существующее ограничение городской скорости автотранспорта с 50 до 30 км/ч для снижения вероятности смертельных случаев в ДТП с участием машин и пешеходов. Эта мера является одной из рекомендаций странам - членам ООН на 2020-2030 годы, которые участвуют в третьей Всемирной министерской конференции по безопасности дорожного движения в Стокгольме.

"Мы верим, что это действительно будущее дорожной безопасности, - рассказал корреспонденту ТАСС один из авторов доклада, Джеффри Майкл из университета Джонса Хопкинса. - Снижение скорости в том числе помогает транспортному потоку двигаться без пробок".

По словам специалистов, вероятность гибели пешехода существенно возрастает уже при скорости 40 км/ч. Их расчеты говорят о том, что при существующей максимальной скорости 50 км/ч риск для пешехода оказаться под колесами автомобиля или автобуса составляет 20%. В случае с людьми старше 60 лет он возрастает до 50%.

Эксперты также предложили ввести наказание за любое, даже незначительное, превышение скоростного режима.

В конференции принимают участие 1,7 тыс. делегатов из 140 стран мира. Первая Всемирная министерская конференция по безопасности дорожного движения, решение о проведении которой было принято Генассамблеей ООН по предложению РФ, состоялась в 2009 году в Москве. На ней была подписана Московская декларация, где 2010-2020 годы объявлены десятилетием действий по обеспечению безопасности дорожного движения, целью которых, в частности, является снижение дорожно-транспортного травматизма. Вторая конференция состоялась в 2015 году в Бразилии, а на третьей будут подведены итоги реализации программ Десятилетия действий, а также пройдет обмен опытом экспертов разных стран.

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