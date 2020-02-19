Поисковики Петербурга передали Музею блокады вещи испанского ополченца времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Петербургский поисковый отряд "Линия фронта" передал Государственному музею обороны и блокады Ленинграда инсталляцию с обнаруженными им личными вещами испанца, в годы Великой Отечественной войны сражавшегося в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения на территории Республики Карелия. Церемония состоялась в среду в Смольном, сообщил ТАСС руководитель отряда Алексей Колодезников.

"Мы передали эту инсталляцию музею. Это саперная лопатка, котелок солдатский - оба [предмета] подписаны, противогаз и личные вещи: зубная щетка, вакса в тюбике, зубная паста, кусок стакана разбитого и деревянный медальон. Это все было [обнаружено] в одном месте", - рассказал Колодезников.

Автор инсталляции передал ее директору Музея обороны и блокады Ленинграда Елене Лезик в ходе видеоконференции "Телемост мужества", которая состоялась в Смольном с участием блокадников, проживающих в Петербурге, а также представителей организаций соотечественников и ветеранов, проживающих в Испании и других странах.

Поиски

В 2018 году поисковый отряд "Линия фронта" в ходе экспедиции в Олонецком районе Республики Карелия обнаружил личные вещи бойца, на некоторых из которых были выгравированы инициалы PNA. Известно, что в годы войны на этом участке фронта сражалась 3-я Фрунзенская дивизия народного ополчения, в составе которой было около 70 испанских добровольцев.

Как рассказал Колодезников, установить личность владельца найденных вещей удалось благодаря исследованиям, проведенным руководителем отдела корпоративных коммуникаций петербургского информцентра ТАСС Станиславом Вязьменским. В ходе архивных изысканий он выяснил, что в хранящихся в городе списках призыва времен войны значится только один испанец с такими инициалами - Педро Ниэто Аргуэдас.

"Педро Ниэто - это очень значимая фигура для Ленинграда. Это был очень известный персонаж ленинградских и всесоюзных газет, о нем одной из первых написала Ольга Берггольц в "Известиях" в 1967 году. Ему посвящал стихи ленинградский военный поэт Всеволод Азаров", - отметил Вязьменский.

Он также рассказал, что уроженец Бильбао Ниэто 13-летним мальчишкой вместе со своими младшими сестрами и братом приехал в СССР в составе группы испанских "детей войны" в 1937 году, спасаясь от режима Франко. В общей сложности, по оценкам историков, в период с 1937 по 1939 гг. в СССР было вывезено более 2,8 тыс. юных испанцев в возрасте от 3 до 15 лет. Ниэто воспитывался в детском доме в Подмосковье, позднее приехал в Ленинград и устроился токарем-револьверщиком на завод "Электросила". "Его лично знала Ольга Берггольц, он упоминается в ее воспоминаниях (она была тогда редактором заводской многотиражки)", - добавил собеседник.

После начала войны испанец ушел добровольцем в 3-ю Фрунзенскую дивизию народного ополчения, побывал в окружении финнов осенью 1941 года, был ранен. После реабилитации в госпитале в Кирове вернулся в блокадный город и ушел служить разведчиком в 5-ю отдельную морскую бригаду. В начале 1942 года в 17-летнем возрасте погиб в результате смертельного ранения осколком, захоронен в послевоенное время на братском кладбище в Сосновом Бору.

О музее блокады Ленинграда

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.

Испанский проект петербургского ТАСС

С 2015 года петербургский информцентр ТАСС ведет масштабный проект по увековечению памяти испанцев, павших и пропавших без вести на защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Промежуточным этапом стала книга Станислава Вязьменского "Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд Франциско Гульона: судьба и память", изданная ТАСС в 2019 году. Продолжением проекта станет открывающаяся в апреле выставка в историческом парке "Россия - моя история", посвященная испанским интернационалистам - участникам битвы за Ленинград.