Участники кругосветки "Паруса мира" откроют свои палубы для жителей и гостей Сочи

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Встреча с кругосветной экспедицией парусников Росрыболовства "Паруса мира", которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Сочи в мае 2020 года. Для жителей и гостей города откроют свободный доступ для прогулок по судам, сообщила на заседании Общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристического комплекса Сочи директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира" участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября 2019 года из порта Владивосток. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн", который вышел 8 декабря из Калининграда вместе с "Седовым", - трансатлантическое плавание. Во вторник парусники встретились в Южной Атлантике для участия в совместной 200-мильной мемориальной гонке.

"21-24 мая этого года состоится встреча кругосветной экспедиции в нашем городе [Сочи]. И по доброй традиции в один из дней парусники откроют бесплатный свободный доступ для всех жителей и гостей города Сочи", - сказала Батяйкина.

Она добавила, что парусник "Крузенштерн" уже не раз заходил в Сочи.

На борту парусных судов в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет совместная 200-мильная мемориальная гонка трех парусников.