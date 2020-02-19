{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники кругосветки "Паруса мира" откроют свои палубы для жителей и гостей Сочи

В экспедиции участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов"

СОЧИ, 19 февраля. /ТАСС/. Встреча с кругосветной экспедицией парусников Росрыболовства "Паруса мира", которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Сочи в мае 2020 года. Для жителей и гостей города откроют свободный доступ для прогулок по судам, сообщила на заседании Общественного совета по вопросам развития санаторно-курортного и туристического комплекса Сочи директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира" участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября 2019 года из порта Владивосток. С ноября 2019 по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн", который вышел 8 декабря из Калининграда вместе с "Седовым", - трансатлантическое плавание. Во вторник парусники встретились в Южной Атлантике для участия в совместной 200-мильной мемориальной гонке.

"21-24 мая этого года состоится встреча кругосветной экспедиции в нашем городе [Сочи]. И по доброй традиции в один из дней парусники откроют бесплатный свободный доступ для всех жителей и гостей города Сочи", - сказала Батяйкина.

Она добавила, что парусник "Крузенштерн" уже не раз заходил в Сочи.

На борту парусных судов в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет совместная 200-мильная мемориальная гонка трех парусников.

Теги
РоссияКраснодарский край
Реклама на ТАСС
Оперные певцы Джиоева и Кайдалов дебютировали в постановке Абдразакова на уфимской сцене
Перед зрителями также выступил итальянский оперный певец Лучано Ганчи, который впервые приехал в Уфу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС