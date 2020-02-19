Останки мирных граждан, убитых карателями под Новгородом, планируют захоронить 22 июня

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 февраля. /ТАСС/. Новгородские поисковики планируют в День памяти скорби 22 июня провести церемонию захоронения мирных граждан, расстрелянных фашистскими захватчиками в 1942-1943 годах в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. Останки более 500 мирных жителей, ставших жертвами карателей, найдены весной прошлого года, эксгумированы и проходят экспертизу, сообщил на пресс-конференции в ТАСС в Санкт-Петербурге в среду председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов.

В начале мая 2019 года новгородские поисковики обнаружили в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области расстрельные ямы времен Великой Отечественной войны, в которых находились останки мирных граждан. 14 мая Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942-1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей. В Жестяной Горке решили создать памятный комплекс.

"Ко Дню памяти и скорби мы планируем захоронить останки погибших [мирных граждан, найденные в Жестяной Горке], которые сейчас проходят экспертизу. Это останки более 500 погибших, которые эксгумированы благодаря поисковому батальону Министерства обороны РФ", - сказал Неофитов, уточнив, что церемония пройдет непосредственно в День памяти и скорби 22 июня, если позволят следственные действия.

Также он пояснил, как будет выглядеть мемориальный комплекс в память о погибших в ходе карательных операций в годы Великой Отечественной войны в деревне Жестяная Горка. Из-за масштабности проекта, его создание разделили на этапы. Первый рассчитывают завершить также к 22 июня этого года.

"Это будет такая поклонная гора всем жертвам Великой Отечественной войны. У нас за время оккупации 2225 деревень были сожжены, они будут увековечены на этом комплексе. Кроме памятника сожженным деревням, [будет создан] большой памятник поклонный всем погибшим мирным жителям, предполагается небольшая часовня, чтобы любой зашедший мог помянуть и поставить свечку за своих родных. Также планируется установка информационных стендов или создание небольшого интерактивного музея, посвященный жертвам Великой Отечественной войны", - добавил Неофитов.

Он также отметил, что в течение года поисковики продолжат работу по поиску останков погибших в ходе карательных операций на территории региона. "В районе Жестяной Горки мы еще проводим специальные экспедиции. Возможно, в этом году могут открыться новые квадраты в районе Демянского котла, в Шимском районе по лагерю военнопленных", - добавил Неофитов.