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В 127 поселках Калининградской области открыли бесплатные точки доступа в интернет

Для подключения к сети жителям необходимо пройти аутентификацию с помощью СМС или через учетную запись на портале госуслуг

КАЛИНИНГРАД, 19 февраля. /ТАСС/. "Ростелеком" завершил проект "Устранение цифрового неравенства" в малых поселках Калининградской области. Проложено 700 км волоконно-оптических линий связи, коллективные точки бесплатного доступа в интернет Wi-Fi развернуты в 127 населенных пунктах региона, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В Калининградской области выполнен проект "Устранение цифрового неравенства". Бесплатные точки коллективного доступа в интернет организованы в 127 поселках региона с численностью жителей от 250 до 500 человек", - говорится в сообщении.

"По области проложены более 700 км волоконно-оптических линий связи, обеспечившие доступность бесплатного интернета для десятков тысяч жителей нашего региона", - отметил и.о. министра цифровых технологий и связи Евгений Иванов, которого цитирует пресс-служба.

Директор регионального филиала "Ростелекома" Алексей Семенов отметил, что начавшие работу в малых населенных пунктах точки доступа в интернет пользуются высоким спросом у жителей. "Только в прошлом году зафиксировано 150 терабайтов потребленного трафика, более чем в два раза выросло число активных пользователей, а количество зарегистрированных пользователей увеличилось в четыре раза", - уточнил он.

"Ростелеком" обеспечил в интернет в точках доступа на скорости не менее 10 Мбит/с. Подключение к Wi-Fi доступно в радиусе 100 м. Для бесплатного подключения к сети нужно пройти аутентификацию с помощью СМС или через учетную запись на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияКалининградская область
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