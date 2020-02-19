Оперные певцы Джиоева и Кайдалов дебютировали в постановке Абдразакова на уфимской сцене

УФА, 19 февраля. /ТАСС/. Победительница телеконкурса "Большая опера", солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Вероника Джиоева и солист Мариинского театра Сергей Кайдалов дебютировали в среду в "Аттиле" в постановке Ильдара Абдразакова на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета в Уфе. Спектакль прошел в рамках третьего международного музыкального фестиваля Абдразакова, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня у нас два дебюта - в партии Одабеллы наша прекрасная Вероника Джиоева, в партии Эцио баритон Сергей Кайдалов, совсем еще молодой, начинающий певец, он прошел отборочный тур по записи, потом я его послушал, мы с ним поработали, я сегодня горд тем, что он выйдет на нашу сцену", - сказал Абдразаков. Накануне на пресс-конференции в Уфе он рассказал, что Джиоева специально разучила партию Одабеллы для участия в этой постановке.

Перед поднятием занавеса министр культуры Башкирии Амина Шафикова наградила Абдразакова юбилейной медалью. "С марта прошлого года мы живем под эгидой 100-летия нашей республики, первой республики, которая положила основу российского федерализма, и за 100-летнюю историю нашей республики мы благодарим те имена, которые прославляют и делают сегодня историю нашей прекрасной Родины. И позвольте от имени главы Республики Башкортостан вручить юбилейную медаль "100-лет образования Республики Башкортостан" Ильдару Абдразакову", - объявила министр.

Впервые в Уфу приехал итальянский оперный певец Лучано Ганчи, который исполнил партию Форесто, его выступление неоднократно сорвало громкие овации уфимской публики. Постановка "Аттилы" стала режиссерским дебютом Абдразакова и вошла в Long List российской национальной театральной премии "Золотая маска". Премьера состоялась в апреле 2019 года, произведение поставлено на грант главы Башкирии на сумму 18 млн рублей. Всего для спектакля было создано около 900 костюмов, которые мастера расписывали вручную.

В 2020 году фестиваль проходит с 15 по 26 февраля. Фестиваль стартовал в Екатеринбурге, после Уфы его примет Казань, а потом Москва. По результатам мастер-классов успешно проявившие себя исполнители выступят в концертной программе фестиваля со знаменитыми мастерами оперного искусства.

Ильдар Абдразаков - российский оперный певец (бас), народный артист Башкирии, Татарстана, двукратный обладатель премии "Грэмми", лауреат премии "Золотая маска", кавалер ордена Дружбы народов и ордена Салавата Юлаева. Выступал в Парижской опере, "Ла Скала", на сцене парижской Опера Бастиль. Ведущий звукозаписывающий лейбл в области классической музыки Deutsche Grammophon выпустил сольный альбом певца, который полностью посвящен творчеству Джузеппе Верди.