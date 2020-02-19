В Чечне на летний отдых отправят до 22 тыс. школьников в 2020 году

ГРОЗНЫЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют организовать летний отдых в 2020 году для примерно 22 тыс. школьников, из них 5 тыс. детей отправятся на Черноморское побережье. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в социальной сети "Вконтакте" по итогам встречи с руководителем республиканского министерства труда, занятости и социального развития Усманом Башировым.

"Этим летом в лагеря направят до 22 тыс. школьников. Большая часть их отдохнет на территории республики. Четыре лагеря - "Горный Беной" в Ножай-Юртовском районе, "Светлячок" и "Горный ключ" в Шалинском районе, а также расположенный в Шелковском районе лагерь "Радуга" - будут готовы к приему детей. 5 тыс. ребят отправятся на Черноморское побережье", - написал Кадыров.

По его словам, в текущем году также продолжена программа по обеспечению жильем детей-сирот. "В Чеченской Республике около 3 тыс. детей-сирот. За эти годы жильем обеспечены 1450 человек. В прошлом году квартиры были предоставлены 100 сиротам", - добавил он.

В 2019 году организованный отдых во время летних каникул охватил около 16 тыс. детей из Чечни. Они смогли отдохнуть на побережье Черного моря в Краснодарском крае, где было организовано шесть смен, и в местных лагерях отдыха.