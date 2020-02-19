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В Петербурге синоптики зафиксировали третий подряд температурный рекорд

Температура воздуха достигла 5 градусов тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Третий подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха установили в Санкт-Петербурге. Столбик термометра в среду достиг отметки в 5 градусов тепла, на 0,5 градуса превзойдя прежний максимум 2003 года, сообщил ТАСС дежурный синоптик Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее в среду на сайте управления была опубликована информация о том, что в Петербурге в ночь на 19 февраля волна тепла прогрела воздух до плюс 4,7 градуса. Отмечалось, что был перекрыт исторический максимум для этого дня, составивший плюс 4,5 градуса в 2003 году.

"Сегодня максимальная температура составила 5 градусов", - уточнила данные по итогам наблюдений в течение дня дежурный синоптик управления.

Нынешний рекорд стал уже 5-м по счету за февраль. Исторические максимумы обновились 2, 13, 17 и 18 февраля. Январь 2020 года стал рекордно теплым в Петербурге - среднемесячная температура составила 1,5 градуса выше нуля и на 9,4 градуса превысила норму.

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