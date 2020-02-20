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Фестиваль M.ART с участием Театра Вахтангова и "Гоголь-центра" открывается в Тель-Авиве

В программу фестиваля, который пройдет с 20 февраля по 7 марта, включены более десяти культурных мероприятий из области русского драматического искусства, оперы, балета, современного танца, музыки и кинематографа

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фестиваль русской культуры M.ART, который представит жителям Тель-Авива ведущие постановки московских, санкт-петербургских и тбилисских театров, а также насыщенную музыкальную и танцевальную программу, откроется в четверг.

"Наша задача - за две недели фестиваля M.ART сделать так, чтобы у израильского зрителя сложилось свое впечатление, что собой представляет новая русская культура. Мы уверены, искусство не знает границ, потому молодые оперные певцы Большого театра, и артисты Гоголь-Центра, театра Вахтангова и БДТ, и танцовщики современной хореографии останутся навсегда в сердцах зрителей Тель-Авива", - приводит пресс-служба фестиваля слова генерального продюсера смотра Софьи Капковой.

По ее словам, подобный формат для фонда M.ART является новым. Фестиваль пройдет с 20 февраля по 7 марта 2020 года. В программу включены более десяти культурных мероприятий из области русского драматического искусства, оперы, балета, современного танца, музыки и кинематографа.

Так, театр в Тель-Авиве будет представлен культовым спектаклем БДТ имени Г. А. Товстоногова "Пьяные" Андрея Могучего, постановками "Наш класс. История в 14 уроках" Театра имени Евгения Вахтангова, "Осень моей весны" и "Рамона" Театра марионеток Резо Габриадзе. Зрители также увидят спектакль-посвящение певице и актрисе Алле Пугачевой "Наша Алла" "Гоголь-центра".

Музыка и танец

Музыкальная программа будет состоять из концерта Chronos композитора Кирилла Рихтера, совместного проекта "Перселл и Мартынов" композитора Владимира Мартынова и ансамбля Opus Posth и концерта солистов Молодежной оперной программы Большого театра.

Как рассказал художественный руководитель Молодежной оперной программы Дмитрий Вдовин, коллектив впервые выступает в Израиле, поэтому для них важно представить артистов и их работу во всей жанровой полноте. "Поэтому мы покажем арии и фрагменты из опер как русских, так и зарубежных композиторов. Я очень рад, что с нами приезжают два наших не очень давних выпускника Василиса Бержанская и Богдан Волков. Они делают впечатляюще успешную интернациональную карьеру, и таким образом вы увидите, точнее, услышите не только молодых артистов в момент их совершенствования, но и его некий итог, то, к чему мы, собственно, стремимся", - отметил он.

В Израиле выступят также танцевальные коллективы: Урал опера балет из Екатеринбурга с постановкой "Пахита" и их земляки - Провинциальные танцы - со спектаклями "Свадебка" и Sepia.

Фонд M.ART продвигает актуальное русское искусство в США, Великобритании и Израиле. Фонд неоднократно привозил в Тель-Авив свои проекты. Среди них - международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva, спектакли "Гоголь-центра" в постановке Кирилла Серебренникова, авторские концерты композитора Леонида Десятникова, поэтические вечера Веры Полозковой и другие.

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