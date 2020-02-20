Правительству Камчатки потребуется три месяца, чтобы подготовить проект краевой больницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля, /ТАСС/. Минстрой и Минздрав Камчатского края за три месяца подготовят проектную документацию для строительства краевой больницы. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе своего визита на Камчатку в четверг.

Вопрос о необходимости строительства новой больницы на полуострове был обозначен в поручениях президента РФ Владимира Путина и занимавшего на тот момент пост председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Трутнев 13 декабря 2019 года дал поручение Минздраву России, Минстрою России совместно с правительством Камчатского края представить предложения по оптимизации проекта с определением источников финансирования и механизма реализации. 7 февраля на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Юрий Трутнев дал поручение Минздраву России и региону согласовать проект с Минстроем России и Минвостокразвития России.

"Минздрав и Минстрой Камчатки называет срок три месяца для подготовки проектной документации, разбив ее на очереди строительства, и надеюсь, что все-таки начнем строить", - сказал Юрий Трутнев.

В 2018 году решением правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Камчатскому краю на реализацию проекта по строительству краевой больницы было одобрено выделение из федерального бюджета 4,2 млрд рублей. В 2019 году правительством региона было принято решение о реализации проекта с привлечением внебюджетных средств в рамках концессионного соглашения, но после проработки данного механизма финансирования принято решение не заключать концессионное соглашение. 25 октября 2019 года на заседании подкомиссии с учетом отсутствия заключенного государственного контракта на строительство больницы была снята с объекта часть суммы в размере 1,4 млрд рублей.