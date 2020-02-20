Приморье запускает информационную систему для обеспечения жителей льготными лекарствами

ВЛАДИВОСТОК, 20 февраля. /ТАСС/. Приморский край в апреле запустит информационную систему по обеспечению жителей льготными лекарствами, которая будет контролировать закупку и распределение препаратов. Доступ к ней получат региональный Минздрав, 75 больниц и поликлиник и 62 аптеки, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Генпрокуратура РФ 11 февраля информировала о выявлении перебоев с поставкой лекарств в 42 регионах России в 2019 году. Одной из причин стало некачественное планирование и управление товарными запасами уполномоченными органами власти субъектов РФ.

"Информационную систему по обеспечению льготными лекарствами населения запускают в апреле в Приморье. Умный сервис будет оптимизировать, контролировать и анализировать процессы, связанные с закупкой, хранением, распределением и выдачей медицинских препаратов особым категориям пациентов <...> В новой системе планируется организовать единую базу нормативно-справочной информации по лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения и продуктам лечебного питания. Сведения также будут доступны представителям отраслевых органов власти, учреждениям здравоохранения и аптекам", - сообщила пресс-служба.

Планируют и осуществляют закупки льготных лекарств по утвержденным заявкам и выделенным денежным лимитам сотрудники Минздрава Приморья. С запуском информационной системы врачи в медучреждениях смогут формировать плановые заявки на обеспечение пациентов нужным количеством льготных лекарств, изделий медицинского назначения и лечебного питания, выписывать рецепты. Фармацевты в аптеках получат возможность вести учет отпущенных рецептов и рецептов отложенного обеспечения, а также остатков лекарств согласно источникам финансирования и программам отпуска.

"Когда существует большое количество децентрализованных баз медицинских и аптечных систем, всевозможных разрозненных справочников, довольно сложно оперативно консолидировать необходимую информацию. Это становится особенно актуально, когда нужно уточнить остаток препаратов в аптечных учреждениях на момент выписки врачом рецепта, корректно определить потребность региона в медикаментах, своевременно проводить закупочные процедуры. Именно поэтому все больше регионов внедряет единые региональные базы данных, позволяющие в короткое время получать самые подробные и достоверные сведения о запасах льготных лекарств и потребностях в них у населения", - процитировала пресс-служба слова зампредседателя правительства - министра цифрового развития и связи Приморского края Сергея Максимчука.