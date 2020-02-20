В России уже более 50 автомобилей получили дополнительную маркировку

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Свыше 50 транспортных средств в России практически за два месяца получили так называемую полицейскую маркировку. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции МВД России.

"Спустя полтора месяца после вступления в силу постановления правительства РФ <...>, которым были утверждены требования к дополнительной маркировке транспортных средств, порядок ее нанесения и применения, маркировка уже нанесена более чем на 50 машин", - сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции отметили, что данная маркировка наносится на автомобили, на которых она была ранее утрачена по причине коррозии, некачественно проведенного ремонта или уничтожена в результате противоправных действий третьих лиц. "С автомобилем, которому требуется такая маркировка, проводятся необходимые технические экспертизы, по результатам которых, в случае если эксперты идентифицируют данное транспортное средство, принимается решение о нанесении на него дополнительной маркировки", - пояснили в ведомстве.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что организации, получившие право нанесения допмаркировки на автомобили, проявляют большой интерес к данной работе. В настоящее время многие из них завершают подготовительные мероприятия: закупают необходимое оборудование и организуют обучение специалистов. При этом Госавтоинспекция призывает автовладельцев к бдительности: оценивая предложения организаций, необходимо убедиться в наличии у них соответствующих полномочий. Достаточно просто проверить, включена ли организация в специальный реестр, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах Минпромторга или Росакредитации.

Нанесение дополнительной маркировки, как отметили в Госавтоинспекции, позволяет однозначно идентифицировать машины, в отношении которых ранее были установлены признаки ее изменения, что в свою очередь исключает необходимость проведения повторных исследований и неоправданные временные затраты граждан.

В Госавтоинспекции МВД России подчеркнули, что возможность нанесения дополнительной маркировки - это логически обоснованный шаг государства навстречу тем автовладельцам, маркировка автомобилей которых подверглась определенным изменениям по указанным причинам. Таким образом, защищаются законные права и интересы граждан. В ведомстве уточнили, что на автомобиль наносится маркировка, которая была на нем изначально, что позволяет вернуть автомобиль в правовое поле и дает возможность его новым потенциальным владельцам совершать с ним любые действия.