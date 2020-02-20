Подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда обновят к 75-летию Победы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Госучреждение "Ленсвет" к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне обновит художественную подсветку Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Санкт-Петербурге. Новая энергосберегающая светотехника подчеркнет отдельные скульптурные и архитектурные композиции памятника, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе предприятия.

Ежегодно мемориальный комплекс посещают более полумиллиона человек. В День Победы число посетителей составляет 3 тыс. человек в час.

"К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне будет полностью обновлена архитектурно-художественная подсветка Монумента героическим защитникам Ленинграда. Планируется изменить методику подсветки скульптурной композиции "Фронт и тыл", встречающей жителей и гостей при въезде в город", - сказала представитель "Ленсвета".

Для равномерного распределения света по всей 48-метровой стеле будет применяться больше светового оборудования, но меньшего электропотребления. Модернизация завершится заменой энергозатратных светильников на светодиодные на крышах двух высотных зданий, которые визуализируют развевающийся флаг РФ, по адресам: Московский проспект, 207 и Московский проспект, 224.

Монумент героическим защитникам Ленинграда был установлен в 1975 году. Его авторами были участники обороны города: архитекторы Валентин Каменский и Сергей Сперанский и скульптор Михаил Аникушин, который признавался, что при их создании использовались снимки фотохроники ЛенТАСС, сделанные фотокорреспондентами агентства в блокадном городе.

Сооружение этого комплекса имело всенародное значение. В Ленинграде широко обсуждались проекты и местоположение мемориала, на специальный банковский счет перечислялись добровольные денежные пожертвования. На гранитных пилонах установлены 26 бронзовых скульптур, это образы защитников Ленинграда, обращенных в сторону бывшей линии фронта, к Пулковским высотам. Главная вертикаль - 48-метровый гранитный обелиск - символ торжества Победы, являющийся связующим звеном между "Площадью Победителей" и полукруглым Памятным залом "Блокада".