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Трутнев: при сохранении особых природных территорий нельзя забывать о развитии туризма

На совещании по вопросам развития ООПТ на Камчатке полпред в ДФО заявил, что необходимо повышать инвестиционную и туристическую привлекательность региона
Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Сохранение биосферы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Дальнего Востока и, в частности, Камчатского края, не должно идти в ущерб реализации туристического потенциала этих территорий. Такое мнение высказал в четверг на совещании по вопросам развития ООПТ вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Надо делать так, чтобы мы не только защищали особо охраняемые природные территории, но и повышали инвестиционную, туристическую привлекательность региона, приносили пользу экономике страны. Совершенно очевидно, что все это развитие должно быть основано на устойчивом сохранении ресурсов, биосферы заповедников и национальных парков", - сказал он.

По словам Трутнева, сейчас на территории всего Дальневосточного федерального округа насчитывается 1227 особо охраняемых природных территории, 98 из них расположены в Камчатском крае. "Российская Федерация обладает самой большой и самой развитой системой особо охраняемых природных территорий в мире", - напомнил вице-премьер, назвав Камчатку своеобразным "бриллиантом в короне РФ, где собраны самые уникальные природные территории".

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКамчатский крайДальний Восток
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