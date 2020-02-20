Новгородские власти направили заявку на федеральную помощь в ремонте школ и садов после ЧС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Новгородской области направили документы для получения федеральных средств на ремонт зданий 30 школ, детских садов и колледжей региона, пострадавших от непогоды в ноябре 2019 года. Как сообщил в четверг представитель пресс-службы правительства региона, на эти цели необходимо более 83 млн рублей.

В Новгородской области 6 ноября 2019 года из-за сильных ливней, подтопивших 84 населенных пункта в 15 районах, ввели режим ЧС, который власти отменили 25 декабря. Периодически дожди сопровождались сильными порывами ветра.

"Документы, необходимые для получения федеральных средств на ремонт учреждений образования, пострадавших от непогоды в ноябре прошлого года, направлены в правительство РФ. Ремонт требуется 30 учреждениям сферы образования из девяти районов области. Это школы, детские сады, два детских оздоровительных центра, спортивная школа и центр детского творчества, Старорусский агротехнический колледж. По оценке специалистов, на их ремонт потребуется 83,1 млн рублей", - сказал он.

Собеседник агентства также уточнил, что по каждому объекту подготовлена проектно-сметная документация и заключения о достоверной стоимости.

Ранее ТАСС сообщал, что для проведения оперативных аварийно-восстановительных работ по поручению губернатора региона Андрея Никитина из резервного фонда областного правительства выделено более 1,2 млн рублей для наиболее пострадавших от непогоды школы и трех детских садов в городе Старая Русса, а также более чем 2,3 млн рублей для неотложных работ в 17 образовательных учреждениях Крестецкого, Парфинского, Окуловского и Новгородского районов.