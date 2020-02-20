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Южному Судану грозит голод из-за нашествия саранчи

Около 60% населения страны уже испытывают недостаток продовольствия

ПРЕТОРИЯ, 20 февраля. /ТАСС/. Саранча пересекла в минувший вторник границу Южного Судана и распространились в наиболее плодородной части страны. Об этом сообщил южноафриканский телеканал eNCA.

Насекомые проникли в Южный Судан из Уганды, заявил отвечающий в южносуданском правительстве за мониторинг перемещения этих насекомых Аниоти Адиго Найквача. Основная их часть, по его словам, пока осела в южной части округа Магви, который граничит с Угандой.

Появление саранчи в Южном Судане создает дополнительные трудности в обеспечении населения этой страны продовольствием, отметил представитель регионального отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Мешак Мало. Особые опасения специалистов вызывает тот факт, что на нынешний месяц приходится пик размножения этих насекомых и те области, где они сейчас находятся, станут эпицентром очередной вспышки опасных для сельского хозяйства вредителей.

Репродуктивный цикл у нового поколения саранчи продолжается около трех месяцев. В благоприятных условиях ее численность может увеличиться в 400 раз. Именно это и может произойти сейчас в Восточной Африке.

Саранча уже распространилась на значительные регионы стран Африканского Рога и Восточной Африки. Согласно подсчетам экспертов ФАО, из-за ее нашествия до 25 млн человек оказались в регионе под угрозой нехватки продовольствия.

Меры контроля

Пока попытки контролировать численность саранчи за счет профилактических мероприятий не дали желаемых результатов. В Кении и Уганде используют авиацию для распыления пестицидов, однако специальных самолетов не хватает для эффективной обработки полей.

В Южном Судане, где только что закончилась гражданская война, ситуация еще хуже. "Нам нужны химикаты для опрыскивания, нужны сами опрыскиватели, нужны автомобили для их доставки, - отметил Аниоти Адиго Найквача. - Я уже не говорю о специальных самолетах".

На текущий день около 60% населения Южного Судана испытывает недостаток продовольствия. Уничтожение нового урожая саранчой только ухудшит и без того критическую ситуацию.

Саранча проникла не только на поля, но и в парламент. В Уганде депутат от графства Нгора Дэвид Обала принес 18 февраля на парламентскую сессию большую банку с саранчой, заявив, что правительство страны медлит с мерами по защите от насекомых. В парламенте начался скандал, когда часть депутатов потребовала от охраны палаты отобрать у Дэвида Обалы банку и немедленно уничтожить саранчу. После перепалки, банка с насекомыми оказалась в руках парламентского пристава, который вынес ее из зала заседаний.

Из соседней Кении 19 февраля поступили тревожные сообщения о том, что саранча напала на районы выращивания кофе. Кофе является одним из самых важных экспортных товаров этой страны на восточном побережье Африки. Около 70% кофе производится в Кении небольшими кооперативами, объединяющими несколько семей. Общее количество хозяйств, производящих кофе, составляет около 160 тыс. В случае гибели значительной части урожая будущего года, миллионы людей рискуют остаться без средств к существованию. При этом еще до нашествия саранчи специалисты прогнозировали, что предстоящий урожай кофе будет в стране самым низким за последние 50 лет из-за сильной засухи. В 2018 году в Кении было произведено 41,3 тыс. тонн кофе.

География нашествия

Нынешняя вспышка саранчи зародилась в Йемене, где с начала минувшего года создались природные условия для быстрого размножения ее пустынной или африканской разновидности. С Аравийского полуострова саранча, перелетев через Красное море, проникла в Эфиопию и Эритрею. Затем она поразила западные и восточные районы Сомали. Правительство этой страны на Африканском Роге 2 февраля объявило чрезвычайное положение в связи с нашествием насекомых.

Из Сомали саранча проникла в Кению, а затем в Уганду и Танзанию. В Южный Судан она перелетела из Уганды. По словам руководства ФАО, в связи с нашествием насекомых сейчас странам на востоке Африки требуется экстренная помощь в размере $76 млн. Пока из этой суммы собрано $19 млн.

Между тем во время своего рабочего визита в Эфиопию 18 февраля государственный секретарь США Майкл Помпео объявил, что Вашингтон увеличивает свой вклад в борьбу с саранчой с ранее объявленных $800 тыс. до $8 млн.

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Южный Судан
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