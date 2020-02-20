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Мишустин поздравил коллектив телеканала "Звезда" с 15-летием со дня начала вещания

Премьер-министр отметил слаженную творческую работу коллектива телеканала, а также внимание и уважение сотрудников к зрителю

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Звезда" с 15-летием со дня начала вещания. Текст телеграммы опубликован в четверг на сайте правительства.

"Ваши информационные и аналитические передачи, образовательные программы, документальные фильмы интересны людям самых разных возрастов. Вы не только подробно рассказываете о современной армии и жизни военных в нашей стране, но и всесторонне затрагиваете вопросы отечественной истории, культуры, науки и спорта. А главное - знакомите зрителей с судьбами людей, которые в любых, самых сложных ситуациях демонстрируют мужество, твердость духа и верность долгу перед Родиной", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил слаженную творческую работу коллектива телеканала, а также внимание и уважение сотрудников к зрителю.

Телеканал "Звезда" - всероссийский государственный общественно-патриотический телеканал. Телеканал начал вещание в Москве 20 февраля 2005 года. Его эфир открыл показ одноименного художественного фильма по мотивам повести Эммануила Казакевича о подвиге молодых разведчиков в годы Великой Отечественной войны. В первые месяцы основу эфирной сетки "Звезды" составляли архивные материалы Минобороны РФ. Телеканал перешел на круглосуточное вещание 16 мая 2005 года. В 2006 году "Звезда" начала выходить в эфир в различных городах России, в 2009 году - получила статус федерального телеканала.

Основу вещания телеканала составляют информационные и аналитические передачи, программы о российских Вооруженных силах, отечественные художественные и документальные фильмы, научно-популярные и публицистические программы.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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