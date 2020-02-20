Алексей Гончарук заявил, что эвакуация граждан Украины из Уханя прошла успешно

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Эвакуация на Украину 73 человек, в том числе иностранных граждан, из китайского города Ухань в связи со вспышкой коронавируса прошла успешно. Об этом заявил в четверг премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Эвакуация прошла успешно. Все пассажиры, члены экипажа и сопровождающие лица чувствуют себя удовлетворительно, их осмотрели медики. Никаких симптомов острых респираторных инфекций нет", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава правительства напомнил, что ранее в четверг самолет с эвакуированными из Китая 45 украинцами и 27 иностранцами приземлился в международном аэропорту Борисполь под Киевом на дозаправку. Затем он отправится в международный аэропорт Харьков, после чего пассажиры, экипаж и сопровождающие их лица "будут доставлены специальным транспортом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в сопровождении и под охраной полиции на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", сообщил Гончарук. Эвакуированные проведут 14 дней на карантине под контролем медиков.

"Призываю граждан Украины не поддаваться на провокации, соблюдать общественный порядок и безопасность и с пониманием отнестись к нашим гражданам и иностранцам, которые нуждаются в помощи государства Украина в сложной ситуации", - сказал премьер-министр в связи с протестами в регионах страны, в том числе в Полтавской области, которые организовываются местным населением и органами власти с целью не допустить размещения эвакуированных в их районах.