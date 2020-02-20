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В Оренбурге открыли бюсты героям-десантникам, погибшим в Чечне

Виктор Лебедев и Рустам Сираев посмертно награждены орденами Мужества

ОРЕНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Бюсты военнослужащих Виктора Лебедева и Рустама Сираева, служивших в 6-й псковской роте ВДВ и погибших в Чечне в 2000 году при столкновении с боевиками, установили в одноименном парке Оренбурга. Церемония торжественного открытия мемориала прошла в четверг.

"Я хочу сказать мамам и всем близким огромные слова благодарности от всей области за этих замечательных детей, на которых равняется страна. Мы навсегда запомнили этот подвиг. Низкий поклон вам за воспитание", - сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер на торжественном митинге открытия бюстов.

Гвардии старший сержант Рустам Сираев и гвардии рядовой Виктор Лебедев были десантниками 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой воздушно-десантной дивизии. Они погибли в Аргунском ущелье Чеченской Республики 1 марта 2000 года, вступив в бой с террористами. Указом президента Лебедев и Сираев посмертно награждены орденами Мужества.

В числе почетных гостей на митинге присутствовали матери погибших бойцов - Нина Лебедева и Сада Сираева, а также брат Лебедева Владимир, вдова Татьяна и сестра Сираева Гульнара.

Военнослужащие 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ, которая постоянно дислоцируется в Пскове, погибли в Шатойском районе в бою с многократно превосходившей их по численности бандой Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба - до 2,5 тыс. человек. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов выдержали атаки выходящей из окружения крупной группировки боевиков. В боях погибли 84 десантника.

За проявленное мужество 22 десантникам присвоили звание Героев России, из них посмертно - 21. Орденом Мужества наградили 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. В июле 2018 года Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию солдатского подвига.

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РоссияОренбургская область
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