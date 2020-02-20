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75-летие Победы

Астраханские власти дополнительно выплатят ветеранам к 75-летию Победы по 20 тыс. рублей

В регионе проживают 253 ветерана Великой Отечественной войны

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли сразу в двух чтениях законопроект о дополнительных мерах поддержки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Так, ветераны войны получат единовременную выплату по 20 тыс. рублей, а граждане еще четырех категорий - по 5 тыс., сообщил в четверг журналистам спикер облдумы Игорь Мартынов.

Законопроект был разработан и внесен в облдуму губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. По его словам, сейчас в регионе осталось всего 253 ветерана войны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что федеральная единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.

"Законопроект поддержан фактически единогласно, им предусматривается единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы. Такая выплата станет хорошим дополнением к федеральным мерам поддержки, инициированным президентом России Владимиром Путиным, и позволит решить нашим заслуженным землякам насущные вопросы. Я уверен, что правительство региона обеспечит быструю реализацию закона и сведет к минимуму участие в процессе самих получателей денежной выплаты", - сказал Мартынов.

По данным пресс-службы облдумы, поддержку по 20 тыс. рублей получат в том числе инвалиды и ветераны ВОВ, лица, работавшие на объектах ПВО, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Граждане еще четырех категорий могут претендовать на единовременную выплату в 5 тыс. рублей. Это бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, граждане, проработавшие в тылу, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ. Законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Министр социального развития и труда области Олег Петелин, выступая перед областными депутатами, отметил, что на реализацию законопроекта в облбюджете заложено более 29 млн рублей.

По данным администрации региона, в Великой Отечественной войне участвовали около 154 тыс. уроженцев Астраханской области, из них вернулись 78 тыс. человек. 117 астраханцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 стали кавалерами ордена Славы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич75-летие Победы
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