Астраханские власти дополнительно выплатят ветеранам к 75-летию Победы по 20 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли сразу в двух чтениях законопроект о дополнительных мерах поддержки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Так, ветераны войны получат единовременную выплату по 20 тыс. рублей, а граждане еще четырех категорий - по 5 тыс., сообщил в четверг журналистам спикер облдумы Игорь Мартынов.

Законопроект был разработан и внесен в облдуму губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. По его словам, сейчас в регионе осталось всего 253 ветерана войны. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что федеральная единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла - 50 тыс. рублей.

"Законопроект поддержан фактически единогласно, им предусматривается единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан в связи с 75-летием Победы. Такая выплата станет хорошим дополнением к федеральным мерам поддержки, инициированным президентом России Владимиром Путиным, и позволит решить нашим заслуженным землякам насущные вопросы. Я уверен, что правительство региона обеспечит быструю реализацию закона и сведет к минимуму участие в процессе самих получателей денежной выплаты", - сказал Мартынов.

По данным пресс-службы облдумы, поддержку по 20 тыс. рублей получат в том числе инвалиды и ветераны ВОВ, лица, работавшие на объектах ПВО, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог. Граждане еще четырех категорий могут претендовать на единовременную выплату в 5 тыс. рублей. Это бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, граждане, проработавшие в тылу, лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период войны, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ. Законопроект вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Министр социального развития и труда области Олег Петелин, выступая перед областными депутатами, отметил, что на реализацию законопроекта в облбюджете заложено более 29 млн рублей.

По данным администрации региона, в Великой Отечественной войне участвовали около 154 тыс. уроженцев Астраханской области, из них вернулись 78 тыс. человек. 117 астраханцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 14 стали кавалерами ордена Славы.