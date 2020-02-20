20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии на решение проблем водоснабжения необходимо более 10 млрд рублей

По данным Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в республике составляет 86%

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования работ по обеспечению населения Северной Осетии качественной питьевой водой, по предварительным расчетам, превышает 10 млрд рублей, сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров, выступая с докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"По моему поручению органами исполнительной власти во взаимодействии с муниципалитетами проведена полная инвентаризация системы водоснабжения и сформирован реестр проблемных объектов на территории республики. По расчетам цена вопроса - более 10 млрд рублей. На сегодняшний день проблема обеспечения качественной водой решается в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", - сказал Битаров.

По его словам, за счет программы в 2019 году была проведена реконструкция водоснабжения поселка "Редант-2" (в черте Владикавказа - прим. ТАСС). "Продолжим работу по обновлению системы водоснабжения во всех проблемных районах. И до 2022 года программа расписана", - добавил он.

Битаров уточнил, что для обеспечения населения Северной Осетии качественной питьевой водой построен магистральный водовод и проведена реконструкция водозаборных сооружений в Ирафском районе, что привело к улучшению водоснабжения почти 10 тыс. местных жителей. В 2020 году планируется начать реконструкцию водопроводных сетей в селах Кадгарон, Ногир, Верхняя и Нижняя Саниба, Гизель.

Кроме того, по словам Битарова, начата реконструкция очистных сооружений города Беслана, которую планируется завершить до конца года. "В ближайшие пять лет в Беслане полностью построим новые сети водоснабжения и водоотведения", - отметил он.

По данным Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в республике составляет 86%. Самый низкий показатель обеспечения качественной питьевой водой в Алагирском районе - 23%".

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Посольство РФ в Киеве подтвердило, что россиян среди вывезенных из Уханя на Украину нет
Ранее сообщалось, что в связи со вспышкой в Ухане заболевания, вызванного новым коронавирусом, будут эвакуированы 73 человека: 45 граждан Украины и 28 иностранцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС