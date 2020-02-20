В Северной Осетии на решение проблем водоснабжения необходимо более 10 млрд рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Объем финансирования работ по обеспечению населения Северной Осетии качественной питьевой водой, по предварительным расчетам, превышает 10 млрд рублей, сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров, выступая с докладом-посланием об основных направлениях социально-экономического развития региона.

"По моему поручению органами исполнительной власти во взаимодействии с муниципалитетами проведена полная инвентаризация системы водоснабжения и сформирован реестр проблемных объектов на территории республики. По расчетам цена вопроса - более 10 млрд рублей. На сегодняшний день проблема обеспечения качественной водой решается в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", - сказал Битаров.

По его словам, за счет программы в 2019 году была проведена реконструкция водоснабжения поселка "Редант-2" (в черте Владикавказа - прим. ТАСС). "Продолжим работу по обновлению системы водоснабжения во всех проблемных районах. И до 2022 года программа расписана", - добавил он.

Битаров уточнил, что для обеспечения населения Северной Осетии качественной питьевой водой построен магистральный водовод и проведена реконструкция водозаборных сооружений в Ирафском районе, что привело к улучшению водоснабжения почти 10 тыс. местных жителей. В 2020 году планируется начать реконструкцию водопроводных сетей в селах Кадгарон, Ногир, Верхняя и Нижняя Саниба, Гизель.

Кроме того, по словам Битарова, начата реконструкция очистных сооружений города Беслана, которую планируется завершить до конца года. "В ближайшие пять лет в Беслане полностью построим новые сети водоснабжения и водоотведения", - отметил он.

По данным Министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии, обеспеченность качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в республике составляет 86%. Самый низкий показатель обеспечения качественной питьевой водой в Алагирском районе - 23%".