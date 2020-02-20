Песков: интервью Путина ТАСС связано с осмыслением 20-летия его пребывания у власти

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Интервью президента России Владимира Путина агентству ТАСС связано с интересом к осмыслению итогов 20-летия его пребывания на высших государственных постах. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой смысл вложил в это интервью президент.

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"Совершенно очевидно, что появляется много материалов, где так или иначе анализируются эти 20 лет, ведутся определенные дискуссии, - сказал представитель Кремля. - И как раз в рамках этих дискуссий и были заданы вопросы президенту. Он на них ответил".

Агентство ТАСС запустило 20 февраля спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства. Этот проект призван подвести промежуточные итоги 20-летнего пребывания Владимира Путина у власти: 26 марта 2000 года прошли выборы президента Российской Федерации, на которых он впервые одержал победу. Несмотря на название проекта, количество вопросов главе государства значительно превысило два десятка, но охватывают они 20 тем.

Первый эпизод интервью был опубликован в четверг. Остальные серии будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца - с 20 февраля по 25 марта. А 26 марта будет доступна полная версия фильма. Каждая серия снабжена анимированной инфографикой: цифрами, фактами и цитатами. Страница проекта в интернете создана на двух языках: русском и английском.