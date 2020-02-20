Метеорологи приготовили подарок для всех женщин в честь Восьмого марта

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Синоптики приняли решение представить прогноз погоды в Международный женский день, воспользовавшись шкалой Фаренгейта, тогда температура будет непременно положительной. Так они выразят свое теплое отношение к представительницам прекрасного пола, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восьмого марта мы ожидаем определенно положительные температуры. Дело в том, что члены ученого совета Гидрометцентра России приняли решение, что только один день в году, Восьмого марта, мы будем прогнозировать погоду в градусах Фаренгейта, чтобы выразить теплое отношение ко всем женщинам", - сообщил он на пресс-конференции в Москве.

Даже если в Москве в праздник будет 10 градусов мороза по Цельсию, по Фаренгейту это будет положительное значение. "Так что температура будет выше положительной отметки, а детали - позже", - отметил Вильфанд.