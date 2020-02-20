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Жительницы Цюриха обнаружили 20 тыс. франков в подушках для садовых стульев

Они купили эти подушки в комиссионном магазине

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Две жительницы Цюриха обнаружили в подушках для садовых стульев конверт с купюрами. Эти подушки они купили в местном комиссионном магазине, сообщила городская полиция.

Что касается обнаруженной суммы, то речь идет о 20 тыс. франков (примерно столько же в долларах). Женщины отнесли находку в полицейский участок.

Полицейские выяснили, что комплект подушек является частью наследства, которое распродавали родственники после смерти бывшей владелицы вещей. Конверт вернули дочери женщины, которой принадлежали подушки. Как сообщил информационный портал 20Min, она вручила нашедшим конверт женщинам 3 тыс. франков.

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Швейцария
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