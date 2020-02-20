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Госдума исключает особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Особый порядок рассмотрения уголовных дел оставили только для преступлений небольшой и средней тяжести

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении внесенный Верховным судом России законопроект, которым предлагается исключить особый порядок рассмотрения уголовных дел (без изучения доказательств) по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести.

При особом порядке рассмотрения дел обвиняемый полностью соглашается с предъявленным обвинением и не может затем обжаловать приговор по существу, а суд назначает наказание на треть ниже максимального, предусмотренного статьей обвинения. Проектом предлагается внести изменение в часть 1 статьи 314 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ограничив применение особого порядка судебного разбирательства уголовными делами о преступлениях небольшой и средней тяжести. В соответствии со статьей 15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния.

Согласно законопроекту, суды не будут выносить приговоры в особом порядке по 144 статьям УК РФ, в том числе по статьям о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, по статьям о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Разработчики отмечают, что дела о преступлениях, отнесенных законом к категории тяжких, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительного числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в СМИ, что требует создания на законодательном уровне высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. "Обеспечить такие гарантии возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судебного разбирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследования доказательств в судебном заседании", - говорится в пояснительной записке.

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