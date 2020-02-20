Муфтий предложил ввести нормативную базу о выделении земли религиозным организациям

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Духовное собрание мусульман России (ДСМР) предлагает внести в законодательство единую нормативную базу, регулирующую выделение земли для строительства культовых сооружений. Об этом заявил на круглом столе "Мусульмане в многонациональной России" в четверг председатель ДСМР муфтий Альбир Крганов.

"Мы предлагаем законодательство дополнить уточнением или его изменить в том ключе, что у нас должна быть единая нормативная база выделения земельных участков религиозным объединениям. Таковой пока у нас нет, и мы отдаем решение данной проблемы на откуп местным чиновникам, это приводит к проблемам", - сказал он.

На круглом столе был представлен экспертный доклад ДСМР и Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", в котором предлагается "рассмотреть возможность внесения поправки в Земельный кодекс РФ по определению единого норматива выделения земельного участка централизованным религиозным организациям традиционных религий Российской Федерации".

Муфтий отметил, что большой резонанс в мусульманском сообществе вызвала ситуация с мечетью "Маулид" в Екатеринбурге. "Тридцать лет мечеть стояла, люди молились - сегодня строительная организация, которая настраивает территорию новыми домами, якобы хотят мечеть снести. Тут тоже проблемный вопрос", - добавил Крганов.

19 февраля Региональное духовное управление мусульман Свердловской области (РДУМСО) опубликовало заявление, что под угрозой сноса находится старейшая в городе мечеть "Маулид". Она была построена в 1992 году, хотя средства начали собирать еще в 1982 году. Однако в середине 2000-х годов были частично утеряны правоустанавливающие документы. Из-за их отсутствия мечеть не считается собственностью общины, а земля включена в перечень участков, которые можно изъять для муниципальных нужд.

Реестр экспертов-религиоведов

Также ДСМР выступило с инициативой о создании федерального реестра квалицифированных экспертов-религиоведов для проведения религиоведческой экспертизы.

"Эксперты сегодня, конечно же, есть у нас при различных структурах и вузах. Было бы хорошо, чтобы был федеральный список экспертов, именно профессионалов. А некоторый критерий их профессионализма определял Минюст, чтобы не каждый мог бы в непрофессиональном ключе или в ключе разжигания межрелигиозной розни заниматься в этом направлении", - сказал муфтий.

По его словам, "речь не идет о том, что другим запретят - просто должен быть список, мы должны знать людей в целом по стране, специалистов, которые могут дать развернутую и объективную информацию по данной проблематике".

На круглом столе был представлен экспертный доклад ДСМР и Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) "Вопросы соблюдения прав мусульман в России", в котором Минюсту предлагается "утвердить реестр экспертов-религиоведов, рекомендуемых для привлечения к проведению религиоведческой экспертизы, прошедших подготовку на профильной кафедре государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ".