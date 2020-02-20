Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве ФСО использовать боевую технику

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику.

Согласно инициативе, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. Кроме того, инициатива предлагает наделить органы государственной охраны правом определять трассы проезда объектов государственной охраны и принимать решение об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов.

Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Правительство РФ поддержало документ при условии его доработки, если будут исключены юридические коллизии с другими правовыми актами, в частности с Земельным кодексом.