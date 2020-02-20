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Эксперт: Арктика оптимально подходит для опережающего внедрения беспилотников

Руководитель проектов ассоциации "Аэронет" Александр Залецкий отметил, что область применения беспилотников в ближайшей перспективе будет охватывать доставку грузов, мониторинг природной среды, создание цифровых моделей местности, поиск и спасение людей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская Арктика наилучшим образом подходит на роль площадки для опережающего внедрения беспилотных авиационных систем. Область их применения за Полярным кругом в ближайшей перспективе будет охватывать доставку грузов, и мониторинг природной среды, и создание цифровых моделей местности, и поиск людей, сказал в четверг руководитель проектов ассоциации "Аэронет" Александр Залецкий.

Ассоциация работает с мая 2013 года. Она объединяет более 50 ведущих государственных и коммерческих предприятий, часть которых занимается разработкой и применением гражданских беспилотных авиационных систем. "Аэронет" ежегодно проводит конференции и форумы, участники которых могут обсудить вопросы регулирования в сфере беспилотной авиации с представителями органов власти.

"Арктическая зона РФ лучше всего подходит для опережающего внедрения беспилотных авиационных систем. Соответствующая потребность будет увеличиваться в связи с активным развитием Северного морского пути, добывающей промышленности и туризма в российской Арктике. Область применения беспилотников в этом макрорегионе в ближайшей перспективе будет охватывать автоматизированную доставку грузов, мониторинг инфраструктуры и природной среды, создание цифровых моделей местности, поиск и спасение людей", - сказал Залецкий на конференции "Арктика-2020" в Москве.

По его словам, применимость беспилотников в Арктике уже не единожды доказана практикой первых проектов. В частности, отметил эксперт, по заказу добывающих компаний московская фирма "Геоскан" проводила мониторинг загрязнения береговой линии Северного Ледовитого океана, научно-производственное предприятие "Радар ммс" из Петербурга занималось доставкой грузов, а их коллеги из ижевской группы компаний "Беспилотные системы" искали утечки нефти и газа.

"Вместе с тем необходимо отдавать отчет, что беспилотные авиасистемы в Арктике будут внедряться только при возможности их интеграции в общее воздушное пространство. Наибольшую озабоченность при растущей интенсивности воздушного движения в Арктической зоне РФ вызывают совместные полеты беспилотных и пилотируемых воздушных судов. Для решения этой задачи необходимо концептуально развивать направления прямого взаимодействия и приборного наблюдения всех воздушных судов по принципу "Все видят всех". Такие технологии в России существуют и, будучи сертифицированными ИКАО для гражданского применения, широко используются в отечественной гражданской авиации. При рациональном подходе к развертыванию бесплотных авиационных технологий в Арктике это позволит ей стать самой "цифровой" автоматизированной частью страны", - резюмировал представитель ассоциации "Аэронет".

О конференции

Пятая международная конференция "Арктика-2020" проходит в Москве 19-20 февраля. Организаторами выступают Совет Федерации, Госдума, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго России, а также Торгово-промышленная палата РФ, Российская академия наук. Темами конференции стали шельфовые проекты, транспортная и сервисная инфраструктура, промышленная и экологическая безопасность, международное сотрудничество и вопросы освоения Арктики в целом.

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