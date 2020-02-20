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Горсовет Петрозаводска потребует извинений от депутата, оскорбившего пользователя соцсети

По словам председателя Совета, сам Александр Анишин уже пожалел о сказанных словах

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты городского Совета Петрозаводска (Петросовет) потребуют извинений от своего коллеги Александра Анишина, который оскорбил пользователя социальных сетей, а всех критиков власти назвал бездельниками. Об этом сообщил ТАСС председатель Петросовета Геннадий Боднарчук.

По информации СМИ, депутат Анишин резко отреагировал на слова одного из интернет-пользовтелей, усомнившегося в необходимости строительства музея воинской славы в Беломорске.

"Какие формы [могут быть применены], сейчас смотрят юристы. В первую очередь, конечно, мы потребуем обязательного извинения за столь резкие, грубые и недопустимые высказывания в адрес жителей Карелии, жителей Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.

Боднарчук отметил, что Анишин не состоит ни в какой партии, поэтому формат партийного воздействия к нему применить не получится.

"[Анишин] довольно-таки положительно характеризуется. Сам, конечно же, он жалеет о том, что погорячился в какой-то момент, некорректно выразился. В принципе, он расстроен, подавлен", - добавил Боднарчук.

Получить комментарий у самого Александра Анишина ТАСС оперативно не удалось.

Теги
РоссияКарелия
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