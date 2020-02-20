Фильм об истории ингушского народа после возвращения из депортации снимут в Казахстане

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Первый полнометражный фильм об истории ингушского народа после возвращения из депортации, основанный на событиях, происходивших в Назрани и Грозном в 1970-е годы, намерен снять осенью 2020 года режиссер из Ингушетии Амур Амерханов. Съемки будут проходить в Казахстане.

В 2019 году Амерханов завершил работу над своим первым фильмом "Сайти - сын Зоули", который был снят на ингушском языке преимущественно на территории горной Ингушетии. Картина хронометражем 33 минуты повествует о временах абречества - горского партизанского движения на Северном Кавказе в конце XIX века - и стала первой частью трилогии об истории ингушского народа.

"В этом фильме не будет персонажей из "Сайти - сын Зоули", но по смыслу - это вторая часть, это история о других событиях, произошедших в 1970-х годах. Второй фильм будет на русском и станет первым полнометражным фильмом об истории ингушей. Мы сейчас находимся в Казахстане, чтобы показать наш первый фильм. Кроме того, почему я говорю о Казахстане - там сохранилась более-менее советская архитектура и можно найти что-то похожее на Грозный, на Назрань 70-х годов. Также мы рассматриваем Грузию, но пока склоняемся к Алма-Ате", - рассказал ТАСС Амерханов.

По его словам, также Казахстан планируется выбрать из-за удобной логистики. "Нам будет проще проводить съемки там, где существует продакшн, есть вся необходимая техника, специалисты. Мы пообщаемся с нашими земляками в Казахстане (после возвращения ингушей из депортации в 1957 году, часть из них решила остаться в Казахстане на постоянное место жительства, по данным на 1999 год - 16,7 тыс. человек - прим. ТАСС) и также свяжемся с их Министерством культуры, возможно они окажут нам поддержку", - отметил режиссер.

История реальных людей

По словам Амерханова, сценарий фильма полностью основан на реальных событиях, происходивших в Чечено-Ингушской АССР спустя более 10 лет после начала возвращения ингушей и чеченцев из депортации в Казахстан.

"Сценарий абсолютно оригинален, от первой и до последней буквы он написан мной и основан на реальных событиях, с корректировкой, конечно, я советуюсь с командой и с мастерами ВГИКа. Первый фильм был о выборе, второй же будет о страхе, который помогает человеку прийти к власти", - сказал режиссер.

"Скорее всего, начало съемок будет осенью, пасмурная погода, слякоть, никакого лета и восторженности, поскольку в фильме освещается период застоя, период брежневских времен <...> Это будет полный метр, хронометражем более часа", - добавил собеседник агентства.

Сам Амерханов называет оба своих проекта провокационными. По его словам, перед выходом первого фильма, многие деятели кинематографа на Северном Кавказе прочили ему полный провал, однако работа набрала большое количество положительных отзывов и завоевала награды.

Начало работы

"Это более масштабный проект, чем первый, в нем будут массовки, погони, антураж, костюмы, это большая работа и некая реконструкция событий тех времен. Грубо говоря, я готовлю всю материально-техническую базу, чтобы на начало съемок у нас вся работа, которую можно сделать без денег, уже была сделана. И уже с подготовленными эскизами, локациями, логистикой и расчетами, отобрав актеров, с такой папкой прийти на презентацию либо в Минкультуры РФ, либо к определенному инвестору для получения финансовой поддержки моего проекта", - сказал режиссер.

По его словам, после окончания съемок он надеется в первую очередь на участие его картины в Московском международном кинофестивале и в "Кинотавре". "Если первый фильм был нацелен на международные и российские фестивали, то второй - это полноценно прокатная история", - добавил собеседник агентства.

Амерханов является выпускником ВГИКа, режиссер окончил с отличием специальность "Кинорежиссер-драматург". Его первая работа "Сайти - сын Зоули" завоевала четыре гран-при на 39-м Международном студенческом фестивале ВГИК. Фильм был снят на средства мецената, а также с помощью участия неравнодушных людей, его презентация состоялась осенью 2019 года в Москве.