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Кировская и Нижегородская области определили административную границу между регионами

Протяженность границы составляет 365 км 400 м

КИРОВ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили в четверг соглашение с Нижегородской областью, определяющее административную границу между регионами. Об этом в ходе пленарного заседания заксобрания сообщил министр имущественных отношений и инвестиционной политики региона Артем Сурженко.

По его словам, Кировская область планирует к 2021 году подписать с девятью регионами соглашения, официально определяющие административные границы между регионами. Это необходимо в том числе для предупреждения земельных споров и помощи жителям сопредельных с другими регионами территорий, которые сталкивались с проблемами в получении льгот, налоговых вычетов и пособий. В настоящее время границы установлены с тремя регионами - Пермским краем, Республикой Коми и Архангельской областью.

"Протяженность границы с Нижегородской областью составляет 365 км 400 м. К настоящему времени работа по определению границы завершена, подготовлено текстовое и координатное описание границы, получено согласование управлений Росреестра по Кировской и Нижегородской областям, прошло согласование заинтересованными министерствами, итоговое соглашение подписано высшими должностными лицами Кировской и Нижегородской областей", - сказал Сурженко. Депутаты одобрили соглашение единогласно.

Как ранее сообщал глава региона Игорь Васильев, соглашение предупредит возможные земельные споры между регионами, а также облегчит жителям приграничных территорий доступ к ряду льгот, налоговых вычетов, разного рода пособий.

Кировская область граничит с девятью регионами: Пермским краем, Удмуртией, Республикой Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской, Нижегородской областями, республиками Марий Эл и Татарстаном.

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РоссияКировская область
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