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Заксобрание Карелии приняло закон о порядке индексации выплат для ветеранов труда

Ежемесячные выплаты в регионе с 1 января 2020 года будут проиндексированы в среднем на 21 рубль, что составляет заложенный в бюджет страны размер инфляции на 3-3,5%

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект, устанавливающий ежегодное увеличение льготных выплат на прогнозируемый процент годовой инфляции для ветеранов труда и малоимущих семей. Об этом по итогам голосования заявила заместитель председателя республиканского парламента Ольга Шмаеник.

"Законопроект принят", - сказала она, уточнив, что проект ставился на голосование во втором и окончательном чтении.

Документ был инициирован после решения Конституционного суда Карелии, признавшего существующий республиканский закон о монетизации льгот нелегитимным из-за отсутствия прописанного порядка индексации ежемесячных выплат ветеранам труда, размер которых не менялся с 2008 года. По словам одного из авторов законопроекта депутата Леонида Лиминчука, сейчас карельский парламент закрепил норму индексации. В то же время средств на повышение самой выплаты, которая в среднем составляет 700 рублей, в бюджете республики пока нет.

"Для начала мы закрепили норму индексации, а дальше будем работать над адресностью социальной помощи, выплаты справедливо увеличивать тем, кто действительно в этом нуждаются", - передает слова депутата пресс-служба заксобрания Карелии.

Таким образом, ежемесячные выплаты ветеранам труда в Карелии с 1 января 2020 года будут проиндексированы в среднем на 21 рубль, что составляет заложенный в бюджет страны размер инфляции на 3-3,5%. Кроме того, принятый закон подразумевает привязку ежегодной индексации к инфляции в стране пособий для малоимущих семей. Всего на эти цели из бюджета региона выделено 152 млн рублей.

Ранее ТАСС сообщал, что предложенная властями индексация в 21 рубль вызвала негативную реакцию: секретарь Петрозаводского горкома КПРФ Сергей Андруневич 10 февраля принес в Заксобрание Карелии туалетную бумагу за 21 рубль и на заседании вручил спикеру парламента со словами, что это все, что можно купить на эту сумму. В четверг, 20 февраля, Андруневич вместе с соратниками вышел на серию одиночных пикетов возле здания карельского парламента.

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