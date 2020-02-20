Международный молодежный фестиваль проведут на Ставрополье в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Международный молодежный фестиваль "На высоте" пройдет в Ставропольском крае в конце мая 2020 года. Фестиваль будет посвящен юбилею Российского союза молодежи, сообщил в четверг губернатор края Владимир Владимиров.

"С 27 мая по 1 июня принимаем у себя фестиваль "На высоте". Его главная тема - 30-летие Российского союза молодежи. <…> в Ставрополь приедут студенты и яркие представители молодежи разных стран. Готовим для участников насыщенную деловую и творческую программу", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По данным организаторов, участниками станут около 2,5 тыс. молодых людей из 30 стран, а также 50 субъектов Российской Федерации. В Ставрополе в дни проведения мероприятия пройдут фестивали уличных музыкантов, молодежных театров, уличной культуры, конкурсы красоты, творчества и спорта.

Деловая площадка фестиваля будет включать международные форумы лидеров добровольческих объединений, блогеров, форум молодежи городов-побратимов. Также в рамках фестиваля запланировано проведение слета актива Российского союза молодежи.

В 2019 году Ставропольский край впервые принимал международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС", участниками которого стали 2,5 тыс. молодых людей из 23 стран. Организаторами фестиваля были Россотрудничество, Росмолодежь, правительство Ставропольского края, Российский союз молодежи. Фестиваль проходил при поддержке АНО "Россия - страна возможностей".